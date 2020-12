Hauge alla prima da titolare in campionato con il Milan

MILANO – Jens Petter Hauge ha convinto tutti nella serata di Europa League. Il giovane norvegese è stato il protagonista della gara, nonché il migliore in campo, nella partita tra Milan e Celtic di Glasgow. Pioli sembra essere intenzionato a confermarlo titolare anche nel posticipo della decima giornata di Serie A, che si giocherà domani sera al Ferraris, contro la Sampdoria. Agirà sempre sulla fascia sinistra, complice l’assenza contemporanea di Ibrahimovic e Leao. Ante Rebic infatti sarà schierato sempre da prima punta e Hauge è in vantaggio, per una maglia da titolare, su Brahim Diaz. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA