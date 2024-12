Grosso: “Mi aspetto un avversario forte, vogliamo giocarci le nostre carte”

"Questa partita ha un'importanza grande. Ci tuffiamo in una competizione diversa da quella per cui lavoriamo quotidianamente, la competizione in cui sono tante squadre di un livello altissimo e per noi è una bella opportunità da giocare con coraggio, da giocare con personalità, da sapere che comunque ci saranno delle difficoltà ma da volerle affrontare insieme.