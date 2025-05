Gozzini: “Tra una settimana il Milan avrà una nuova struttura, su Tare…”

"Il nuovo Milan prende forma: avrà le sembianze di un club più “italiano”, più esperto delle dinamiche della Serie A, più abituato ai titoli e alle medaglie con lacci tricolore. Tra una settimana il Milan avrà una nuova struttura. Di Tare è piaciuta l’abilità da scopritore di talenti, una qualità che il Milan americano apprezza particolarmente: la strategia è la solita, acquistare giocatori di prospettiva da valorizzare in rossonero. A Roma Tare ha lavorato al fianco del presidente Lotito: nei colloqui con Furlani ha rivendicato la propria autonomia decisionale in ambito tecnico, ma resta un dirigente abituato al confronto. Come detto conosce le dinamiche della A, è stato quindici anni dirigente della Lazio -, è abituato a costruire squadra da Champions e, particolare non irrilevante, ha vinto: in biancoceleste tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane.