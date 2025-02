Gimenez: “Messico invece dell’Argentina? Ho vissuto li dai miei 4 anni”

"La mia famiglia mi chiama 'Bebote' perché ero piccolo di età ma ero molto grosso fisicamente. Quindi mi hanno iniziato a chiamare così anche perché un amico di papà, telecronista, quando feci un gol commentò per l'appunto 'Gol del Bebote', e da allora per tutti sono diventato 'El Bebote'".

"Sono nato in Argentina, i miei genitori sono argentini, però mi sono dovuto trasferire in Messico a 3-4 anni, e tutta la mia infanzia è stata in Messico, dove ci sono i miei amici, i miei ricordi, e dove ho iniziato a giocare a calcio. Tutti i miei ricorsi sono in Messico e per questo ho preso la decisione di giocare con il Messico".