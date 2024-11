Gilardino: “Balotelli? Vuole dimostrare che può fare la differenza”

"Normale che entrando nel gruppo deve allinearsi alla squadra, per far sì che possa davvero ritornare a fare quello che è sempre riuscito a fare, la differenza all'interno delle partite. Che siano 15 minuti, mezz'ora o una partita intera, è una sfida. Per noi che lo abbiamo preso e per lui per dimostrare che è ancora un giocatore di Serie A e che può fare la differenza".