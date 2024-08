Ganz: “Morata e Pavlovic grandi colpi, ma non basta per infastidire l’Inter”

Maurizio Ganz , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale 'news.superscommesse.it', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sottolineando come serva ben altro oltre agli acquisti di Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic per pensare di poter battere l' Inter nella prossima stagione. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"I tifosi, almeno non quelli coinvolti direttamente, e gli appassionati si augurano sempre di assistere a una lotta per lo Scudetto incerta, che coinvolga cinque o sei squadre. Quella che non abbiamo avuto l'anno scorso, così come l'anno prima quando vinse il Napoli e neppure durante i lunghi anni di dominio della Juventus. L'Inter resta la squadra da battere, ma oltre al Milan anche Juventus e Napoli si stanno attrezzando e potranno provare a inserirsi nel discorso Scudetto. Magari insieme all'Atalanta. Al Milan si è deciso di iniziare un progetto nuovo e l'allenatore merita fiducia. Come hai osservato, sul mercato stanno andando a rinforzare i ruoli chiave nei quali la squadra era carente. Morata e Pavlovic sono colpi importanti, ma mi aspetto ancora qualcos'altro per cercare di infastidire l'Inter".