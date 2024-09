Galli: “Royal? Partita giudiziosa la sua, sul gol dell’Inter…”

"Ha fatto una partita giudiziosa, senza troppe sbavature se non quella in occasione del gol dell'Inter. Però rispetto all'Emerson Royal che abbiamo visto spaesato, incapace sia di attaccare che di difendere, sembra che anche lui abbia imboccato la strada giusta per essere un giocatore che può fare quel ruolo e può essere determinante per il Milan".