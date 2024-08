Galli: “Liberali? C’è bisogno di un pizzico di follia in più per questi giovani”

«Solo chi vede da vicino il ragazzo può dire qualcosa che abbia senso. Certo se guardiamo alla realtà italiana c’è un limite oltre il quale aspettare cessa di essere una virtù. Ribadisco, non è detto sia il caso di Liberali o Camarda ma, certamente avremmo bisogno di un “pizzico di follia” in più affinché non si continui a dire che l’Italia non sia un paese per giovani».