Galeone: “Ad Allegri piacerebbe sicuramente un giocatore come Leao”

"Il Milan è una buonissima squadra che sta facendo molto meno di quello che potrebbe fare. Giocatori come Reijnders e Pulisic li hanno in pochi. Recupererebbe Loftus-Cheek e Maignan al top. Con Allegri basterebbero un paio di difensori per puntare in alto. Leao? A chi non piace... Come si fanno a mettere in dubbio le sue qualità? È uno che ti può risolvere la partita con una giocata, ha qualità formidabili. Piace sicuramente ad Allegri come gli piacciono tutti i grandi giocatori. Con Paratici alla Juve il rapporto non era il massimo della vita, ma nel calcio non si porta rancore...".