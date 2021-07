Fondazione Milan, apre a Milano un altro Hub contro lo spreco alimentare

Un progetto reso possibile grazie alla generosità della grande famiglia rossonera, che ha contribuito al programma "Assist" dell'associazione

La fondazione Milan colpisce ancora: all'ombra della Madonnina sorgerà un nuovo Hub contro lo spreco alimentare . Un progetto reso possibile grazie alla generosità della grande famiglia rossonera, il cui contributo è stato raccolto nel programma "Assist" della Fondazione; in occasione dell'iniziativa "Derby Together" durante la stagione 20/21.

La nascita del nuovo Hub è volta al raggiungimento di una raccolta pari a 60 tonnellate di cibo all'anno, equivalenti a 220.000 pasti. Oltre alla raccolta e redistribuzione delle eccedenze; l’iniziativa prevede anche un market solidale e attività educative e formative per donne e minori in difficoltà.

Al progetto sono stati donati oltre 75.000 euro dalla realtà rossonera, che ha permesso di ristrutturare e rigenerare lo spazio del Comune di Milano in via Appennini 50. I soldi arrivano dai ricavati ottenuti dall'iniziativa Derby Together; con cui il Club ha chiamato a raccolta, lo scorso febbraio, i propri sostenitori nel mondo per riempire virtualmente San Siro.