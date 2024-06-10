Florenzi-Milan: in arrivo una separazione? Ecco il punto...

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha ricordato come – con l’arrivo di Paulo Fonseca come nuovo allenatore dei rossoneri in sostituzione di Stefano Pioli a partire dalla stagione 2024-2025 – sia diventato un rebus il futuro di Alessandro Florenzi .

Classe 1991, il terzino capitolino ha vissuto, infatti, giorni difficili a Roma sotto la gestione tecnica del portoghese. Per la ‘rosea‘, le possibilità che Florenzi restasse al Milan sarebbero state più alte con altri allenatori. Nonostante nell’ultima stagione (40 partite tra Serie A, Champions League ed Europa League, Coppa Italia, con un gol e 7 assist) abbia dimostrato di poter dare ancora una concreta mano alla squadra.