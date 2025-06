Fattori: “Spero che Allegri riesca a migliore Leao sotto certi aspetti”

Sauro Fattori è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, in cui ha parlato del Milan e di Rafael Leao

Sauro Fattori ha parlato a TMW Radio, durante il programma Maracanà, in merito al Milan e a Rafael Leao:

Allegri può essere una svolta per la carriera di Leao?:

"Sicuramente ha qualità, va valutato per i risultati che dà. Spero che Allegri riesca a migliorarlo sotto certi aspetti o è un peso. E' sopravvalutato sotto certi aspetti. Sono stato sempre un ammiratore di Allegri, però secondo me deve dimostrare qualcosa da top player. E' trattato come un top player ma chi è così deve dimostrare qualcosa".