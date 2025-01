F.Galli: “Per il Milan sarebbe fondamentale vincere a Torino”

"La rivalità c'era e c'è anche i giorni nostri, sebbene non sia in ballo lo scudetto, almeno guardando la classifica. Come vedo Juve e Milan oggi? Sono due squadre ancora in divenire. Per i rossoneri sarebbe fondamentale vincere a Torino in ottica quarto posto. Poi dall'anno prossimo spero che Juve-Milan possa valere il tricolore".