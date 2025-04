F.Galli: “Milan-Atalanta? La gara più importante della stagione rossonera”

Filippo Galli ha parlato a Radio Dance City4You, in merito alla gara tra Milan e Atalanta, in programma a San Siro domenica alle 20.45:

"Quella di domenica sera sarà una partita importante sia per l'Atalanta sia per il Milan. L'Atalanta deve proseguire la sua corsa e la sua permanenza nella zona Champions League, mentre il Milan avrà poi la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sarà quindi importante, per i rossoneri, uscire dalla partita contro l'Atalanta con un risultato positivo per poi affrontare al meglio quella che, a questo punto, è la gara più importante della stagione. Dopodiché, con l'eventuale vittoria del Milan contro l'Atalanta, io spero che i rossoneri vincano uno a zero, si potrebbero aprire nuovi scenari almeno per l'Europa League".