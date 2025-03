Evani: “I rossoneri devono voltare pagina indipendentemente da…”

Chicco Evani è intervenuto in un'intervista a La Gazzetta di Mezzogiorno e ha parlato del prossimo match del Milan contro il Lecce

Chicco Evani ha parlato stamattina a La Gazzetta del Mezzogiorno in merito al prossimo impegno del Milan contro il Lecce:

"La sfida sarà legata ad un filo esilissimo perché i rossoneri devono voltare pagina, indipendentemente dalle reali possibilità di rimonta in chiave quarto posto. Il Lecce, a sua volta, ha bisogno di muovere la classifica. Sul piano tecnico il gap è notevole. Pertanto, molto dipenderà dalla capacità dei salentini di non concedere spazi e di non fare respirare il Diavolo".