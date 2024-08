Di Stefano: “Più prima che poi, Camarda lo vedremo in prima squadra”

"Oggi Francesco Camarda si è allenato col Milan Futuro: non significa che si allenerà sempre con loro e non sarà convocato. Però a distanza di un po’ di giorni dalla partita si è allenato con Bonera. Vedremo se ci sarà spazio per lui in questa partita, che sarà complicata. Per me si riparte con Jovic e nel secondo tempo entra Okafor. E c’è la suggestione Camarda, che ha realizzato due gol alla seconda partita da professionista in Serie C, facendo vincere il Milan Futuro a Novara. Ha fatto degli assist anche a Lecco. Secondo me è cresciuto anche fisicamente di 7-8 kg rispetto addirittura al suo esordio di mesi fa. Sono convinto che prima o poi, e per me più prima che poi, lo vediamo anche in prima squadra".