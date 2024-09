Di Stefano: “Out Okafor per stasera e Loftus titolare, su Morata…”

Peppe Di Stefano ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alle ultime news in casa Milan per la partita di stasera contro il Lecce

"Milan con il forte desiderio di tornare in testa alla classifica, confermata la presenza di Morata, che dovrà fare anche un breve provino per capire come sta, e confermata anche l'assenza di Okafor. Non è detto che lo spagnolo possa giocare dall'inizio, per questo dovrebbe essere titolare Loftus-Cheek. A San Siro attesi oltre 70mila tifosi, c'è voglia di fare qualcosa di speciale dopo aver vinto così bene il derby contro l'Inter".