Di Stefano: “Morata-Milan? Per Qualità prezzo miglior colpo in Europa”

Peppe Di Stefano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport si è espresso sull'acquisto del Milan: Alvaro Morata. Ecco le sue parole: "Se oggi avessi voluto prendere Morata senza clausola, come minimo l’Atletico Madrid, semmai fosse stato disposto a cederlo, ti avrebbe chiesto non meno di 35-40 milioni di euro. Quindi rapporto qualità-prezzo certamente il miglior colpo fatto oggi in Europa".