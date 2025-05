Di Stefano: “Il primo nome per la panchina del Milan penso sia Italiano”

"Con lui (il nuovo allenatore, ndr) decidi di dare via alcuni giocatori, di prenderne altri, decidi di mandarne in prestito altri o magari ragioni con lui anche sui rinnovi di contratto di giocatori che in questo momento non sono in scadenza ma lo saranno tra 13 mesi, parlo di Theo Hernandez e Mike Maignan. L'allenatore è la prima pietra del nuovo Milan. È una scelta che va ponderata. Non va perso del tempo, perché di tempo il Milan ne ha perso tanto, ma il Milan si deve inserire in questo valzer di allenatori che c'è in corso.