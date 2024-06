Di Marzio: “Per il Milan Under 23 si pensa al ritorno di Plizzari tra i pali”

Alessandro Plizzari, classe 2000, oggi al Pescara, potrebbe far ritorno al Milan nel calciomercato estivo per giocare con la Under 23

L'estremo difensore di Crema, sotto contratto con gli abruzzesi fino al 30 giugno 2025 e passato ai biancoblu nell'estate 2022 per 200mila euro, tornerebbe per giocare con il Milan Under 23. Compagine che, nella stagione 2024-2025, parteciperà al campionato di Serie C al posto dell'Ancona.