Di Marzio: “Musah-Napoli, ci siamo! Operazione sulla base di 25 milioni”

Gianluca Di Marzio ha commentato con un post sul proprio profilo X, la trattativa tra Milan e Napoli per la cessione di Yunus Musah :

"Musah-Napoli, contatti continui per chiudere nelle prossime ore: operazione sulla base di 25 milioni di euro e trattativa in stato molto avanzato. Lo statunitense sostituirebbe Billing, che non verrà riscattato".