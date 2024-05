Di Caro: “Fonseca sarà il prossimo allenatore del Milan”

Dopo l'annuncio dell' addio di Stefano Pioli , in panchina dovrebbe arrivare Paulo Fonseca . Secondo le ultime mancherebbero solo alcuni dettagli per l'ufficialità e presto potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan . Andrea Di Caro , sulla pagine de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del tecnico del Lille e della dirigenza rossonera. Ecco il suo parere.

Di Caro è sicuro: "Sarà Paulo Fonseca, 51 anni, il prossimo allenatore del Milan. Nessun top coach è mai stato vicino al Milan, né seriamente cercato: né Conte, né Klopp, né Zidane, né Tuchel... Il club si è da subito indirizzato su un altro genere di profilo, molto meno impegnativo sotto tutti i punti di vista. Fonseca invece dovrà fare i conti con la diffidenza di un ambiente che chiedeva un grande nome in grado di riaccendere l’entusiasmo, far dimenticare la seconda stella interista, rilanciare le ambizioni rossonere. Certamente Fonseca è un tecnico serio, elegante, colto, in una parola ha “le physique du rôle”. Conta pure il suo aziendalismo: Fonseca chiederà giocatori adatti alla sua idea di gioco, ma non metterà in difficoltà il club alla prima conferenza stampa, come spesso fanno certi big della panchina".