Designazioni arbitrali: Feliciani sarà l’arbitro di Torino-Milan

Sarà Ermanno Feliciani , classe 1991, della sezione A.I.A. di Teramo, a dirigere Torino- Milan , partita della 37^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma sabato 18 maggio , alle ore 20:45 , allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Feliciani sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Bottegoni e Fabrizio Lombardo. Il quarto uomo del match tra i granata di Ivan Jurić e i rossoneri di Stefano Pioli , invece, sarà Giacomo Camplone. Al V.A.R. , per Torino-Milan, designato infine Paolo Silvio Mazzoleni , che sarà assistito nel suo compito da Aleandro Di Paolo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.