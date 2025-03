Del Piero: “Il Milan deve sempre prendere prima lo schiaffo per reagire”

Al Milan serve sempre prima uno schiaffo e poi arriva la reazione. Come mai?: “Balza subito all’occhio come il Milan debba esser prima schiaffeggiato e subire molto per poi reagire e fare la prestazione. La maggior parte delle vittorie le fa in rimonta dopo essere stato con l’acqua alla gola. Carattere? Sì sicuramente, ma se hai questo devi trovare il modo di partire bene fin da subito e fare la partita, non solo quando sei spalle al muro e non hai più nulla da perdere”.