De Zerbi: “Difficile cambiare idea, mi piacerebbe restare al Brighton”

Stefania Palminteri Redattore 18 maggio - 14:55

Roberto De Zerbi, manager italiano del Brighton che i 'rumors' di calciomercato accostano, di volta in volta, al ruolo di allenatore del Milan, del Bayern Monaco e del Barcellona per la prossima stagione, ha parlato a 'The Athletic' del suo futuro professionale.

"Se mi chiedete se c'è qualche club che può farmi cambiare idea rispondo che non ce n'è uno. Vorrei restare al Brighton per raggiungere l'obiettivo massimo possibile in ogni stagione", ha detto il tecnico bresciano. "Ma prima dobbiamo analizzare la situazione con Tony Bloom (proprietario del club), Paul Barber (amministratore delegato) e David Weir (direttore tecnico)".

De Zerbi, sotto contratto con i 'Seagulls' fino al 30 giugno 2026 (con clausola risolutoria di 15 milioni di euro, n.d.r.), vuole dunque restare dov'è. Anche se in Inghilterra si mormora di contatti tra il Brighton e Thomas Frank, attualmente manager del Brentford. Questa la chiosa di RDZ sul tema: "Sono sempre stato onesto quando ho detto che non c'è nessun club che possa farmi cambiare idea, non c'è nessun club che mi sta dietro".

