Da Milanello, Kjaer e Ibra ancora lavoro personalizzato

MILANO – Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul Milan. I rossoneri infatti sono tornati ad allenarsi a Milanello, in vista della gara di domenica prossima contro il Sassuolo di De Zerbi. Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic continuano con il loro lavoro personalizzato, la giornata fondamentale per capire se potranno esserci con i neroverdi, o meno, è domani. Entrambi vogliono tornare a disposizione di mister Pioli il prima possibile.