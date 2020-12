Da Milanello, il report dell’allenamento in vista della Samp

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Dopo il 4-2 al Celtic a San Siro, vittoria valsa la qualificazione ai Sedicesimi di finale di Europa League, i rossoneri sono tornati ad allenarsi a Milanello in vista del prossimo impegno, la trasferta di campionato in casa della Sampdoria in programma domenica 6 dicembre alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris.

IL REPORT

Una forte nevicata ha imbiancato il Centro Sportivo di Carnago, obbligando tutta la squadra a lavorare solo in palestra. Per il gruppo, spazio a una serie di esercizi fisici e atletici. Per sabato, alla vigilia di Sampdoria-Milan, previsti un allenamento mattutino e poi, alle 14.30, la conferenza stampa di Mister Pioli.

E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA