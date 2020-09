Crotone-Milan – Missione compiuta: vittoria e tre punti allo ‘Scida’

MILANO – Kessie e Brahim Diaz permettono ai rossoneri di uscire vincitori dalla trasferta dell’Ezio Scida. Crotone-Milan, si conclude con una nuova affermazione degli uomini di Stefano Pioli. Primo tempo difficile per il Diavolo, a causa della gara preparata da Stroppa, una partita impostata sulla fase difensiva, che ha portato i suoi frutti, fino alla 45’+2, quando l’arbitro concede il calcio di rigore al Milan, per un fallo su Rebic. Ci pensa Franck Kessie, che si presenta dagli undici metri al posto di Ibrahimovic, ancora alle prese con il Coronavirus.

Il secondo tempo si apre com’era finito il primo, con i rossoneri che trovano la strada del goal. Questa volta è Brahim Diaz a segnare, al 50′. Lo spagnolo finalizza un’azione corale, Cigarini anticipa Calhanoglu, ma la palla arriva all’e Real Madrid che batte un incolpevole Cordaz. La seconda frazione vede un Crotone molto più arrembante, con il Milan che però non corre particolari rischi. Il Diavolo però cerca di chiudere i conti puntando anche sulle ripartenze. Al 58′ brutto infortunio al braccio per Ante Rebic, il croato esce e al suo posto entra il giovane Colombo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il comunicato sulle condizioni dell’ex Eintracht Francoforte.

Si rivede in campo anche Rafael Leao, il portoghese è al ritorno dopo la positività al Covid-19. Una buona notizia per Pioli, che ritrova la punta, vista anche l'assenza di Ibrahimovic per la stessa ragione. Il Milan va davvero vicino al terzo goal, con Krunic. Il bosniaco, entrato nel secondo tempo al posto di Brahim Diaz, ci prova ma una leggera deviazione di Cordaz alza la palla, che finisce sulla traversa.