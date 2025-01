"Rashford colpo alla portata perché c'è la volontà del calciatore e c'è la volontà di chi cede. In Italia un colpo, seppur mediatico ma anche tecnico perché non parliamo di un calciatore vecchio, ci serve anche per riportare un certo appeal. Oltre che per come gioca Conceicao a livello strategico potrebbe essere il rinforzo perfetto. Questa è la trattativa che mi appassiona almeno per l'inizio di gennaio".