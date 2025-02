Costacurta: “Sconfitta che sancisce la fine dei leader dello scudetto”

Alessandro Costacurta ha parlato a SkySport in merito a Theo, Maignan e Leao e il loro futuro al Milan:

“Questa sconfitta sancisce la fine dei protagonisti dello scudetto. Se vendi Leao, Theo e Maignan può anche darsi che si faccia una squadra più forte: dipende da quanto valgono, senza loro tre si può fare una squadra migliore, il Milan non mi sembra dipenda così tanto da loro. Nessuno al Milan è indispensabile. Un paio di loro li terrei e non li venderei ma non credo che questi tre siano indispensabili”.