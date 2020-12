Charity Pack rossonero, la nuova iniziativa di Fondazione Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

In questo momento di emergenza, Fondazione Milan, con il sostegno di AC Milan, ha voluto mettere in campo una serie di iniziative per continuare a stringersi attorno a chi è più in difficoltà, attraverso nuovi progetti di solidarietà per sostenere le persone più fragili ed emarginate e far sentire anche a loro l’abbraccio dei colori rossoneri. Per coinvolgere i tifosi e gli appassionati su questi progetti, è stato realizzato un esclusivo Charity Pack (a tiratura limitata) che contiene 4 magneti da collezione che racchiudono l’amore di ogni tifoso per l’AC Milan. Il ricavato del Charity Pack sarà totalmente devoluto alla onlus rossonera per sostenere i progetti avviati in questo periodo complicato. Il Charity Pack sarà in vendita da oggi presso il Casa Milan Store e il Milan Megastore, oltre allo Store online rossonero. Stai con noi, facciamo squadra insieme!

