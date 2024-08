Champions League: ecco le date e orari ufficiali delle partite del Milan

Dopo i sorteggi per vedere tutti gli accoppiamenti del girone unico, oggi sono uscite del date e orari ufficiali, anche del Milan

Il 29 agosto il Milanha conosciuto le sue 8 avversarie in Champions League e la distribuzione delle partite in casa e in trasferta. Poco fa invece, l'ufficialità del calendario con le prime date: si parte subito il 17 settembre con il Diavolo che ospiterà il Liverpool a San Siro.