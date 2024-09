Ceccarini: “L’aria che tira attorno a Fonseca è tutt’altro che serena”

"Paulo Fonseca si gioca il Milan. Quella di stasera è la grande occasione o forse l’ultima per tenersi stretta la panchina rossonera. Il momento è delicato e solo un risultato positivo e convincente potrebbe salvare una situazione che si è fatta di nuovo complicata dopo la sconfitta contro il Liverpool. Il tecnico portoghese è arrivato a un bivio e se pensiamo che è solo la quinta giornata il progetto iniziato in estate rischia di infrangersi sugli scogli. È evidente che sarà la notte più importante di questa stagione e da come finirà dipenderà anche il futuro immediato del Milan. Fare previsioni non è semplice ma intanto i rumours cominciano a farsi sentire. Ovviamente sempre che le cose precipitino. E allora dopo Terzic, ecco i nomi di Sarri e di Tudor. Oltre a loro non sono da sottovalutare anche Sergio Conceicao e Tuchel. Per ora niente di approfondito ma l’aria che tira intorno a Fonseca è tutt’altro che serena. Per cui dal derby arriveranno le risposte. Il Milan non può più aspettare: o riparte deciso o la svolta diventa inevitabile".