Cassano: “L’episodio su Theo contro il Monza? Arbitro veramente scarso”

Antonio Cassano ha attaccato duramente l'arbitro Feliciani durante la trasmissione "Viva el Futbol", per il gol annullato a Dany Mota in Monza- Milan . Le sue considerazioni:

"L’altra sera è successa una cosa assurda. L’arbitro si è dimostrato veramente scarso. Ha visto il fallo e ha fatto continuare l’azione per vedere che succede, poi arriva il gol di Dany Mota e torna indietro sulla sua decisione. Rocchi ma questa che roba è? Deve spiegarlo a 60 milioni di italiani. Tutto questo succede perché è capitato al Monza, di cui non parla nessuno. Gioca per salvarsi e quella sconfitta così pesa. E dopo un giorno è dimenticato tutto".

Prosegue: "Quel gol era da dare: il direttore di gara, probabilmente, è stato in cattiva fede per quello che deve aver pensato in quei sei-sette secondi, prima che arrivasse la rete di Dany Mota. Sandro Nesta si era già lamentato qualche giorno fa, dopo l’altro episodio a sfavore in Atalanta-Monza".