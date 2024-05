Caressa: “Che ruolo ha Ibrahimovic? Dovrebbe iniziare a definirlo”

"Il problema principale dei tifosi del Milan è che prima aveva Maldini, Boban con un ruolo ben definito. Ora c’è Ibrahimovic, ma il suo ruolo non è definito, il primo consigliere, il primo cavaliere di Cardinale. Non è un ruolo societario: dovrebbero chiarire questa cosa. Nella vita non si va per titoli, ma a volte i titoli sono importanti. Se lui si presenta come direttore generale, amministratore delegato è una cosa, se si presenta come consulente del proprietario per l’area sportiva secondo me c’è differenza".