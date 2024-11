Caressa: “Fonseca ha capito di non poter chiedere certe cose a Leao”

"Dal Real Madrid in poi, Leao sta giocando in una posizione diversa in campo perchè c'è chi si sacrifica per coprire il portoghese, che ora gioca quasi da seconda punta quando il Milansi schiera con una sorta di 5-3-2. Fonseca ha capito di non poter chiedere certe cose a Leao. Non è un caso che abbiamo fatto due prestazioni del genere contro Real e Cagliari".