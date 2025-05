Capello: “Una mano ad Allegri deve arrivare anche dal mercato”

"Chiaro che una mano ad Allegri debba arrivare anche dal mercato. Il reparto dove si deve intervenire con più urgenza è la difesa. Sul resto dipenderà dalle cessioni. Leggo del City in pressing su Reijnders, uno che io non venderei mai, ma nel calcio di oggi so bene come vanno le cose. L'importante è che adesso ci sia una catena decisionale definita. Tare e Allegri devono confrontarsi e concordare le scelte tecniche, mentre a Furlani spetta il compito di ratificare un acquisto ponderando l'aspetto economico: non si avventuri in considerazioni tecniche e le lasci a Igli e Max".