Cambiasso: “Milan? C’è da migliorare, serve la fame di Morata”

“Il Milan ha dato la sensazione che poteva segnare, ma quando Fonseca guarderà la partita per intero, vedrà i primi 50-60 minuti dove il Leverkusen ha avuto delle occasioni importanti dove Maignan ha fatto delle parate. Il Milan ha avuto poi delle chance visibili, ma c’è da migliorare. Quando vedi uno come Morata che fa uno scatto per pressare il portiere, chi gli sta dietro non può non avere la fame di dare il doppio guardando quell’esempio. È come quando al Real Madrid avevamo Raul che aveva quella stessa attitudine di Morata”.