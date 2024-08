Calciomercato Milan: si continua a spingere per Abraham, ma occhio…

Calciomercato Milan, Abraham ancora possibile per l'attacco rossonero. La Roma ha un piano. Ecco le ultime da 'Il Corriere dello Sport'

Dopo l'arrivo di Alvaro Morata al Milannon si sono placate le voci sull'attacco rossonero. La dirigenza, durante questa sessione di calciomercato, starebbe continuando a puntare su Tammy Abraham, attaccante in uscita dalla Roma. Si è parlato spesso di possibili contropartite tecniche per abbassare le pretese giallorosse. Ecco le ultime novità.