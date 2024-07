Calciomercato Milan: Rabiot obiettivo concreto, ecco l’offerta…

Secondo 'TuttoSport', Rabiot è un obiettivo concreto del Milan. I rossoneri hanno un'idea di contratto per il francese, ma occhio alla Juve

Secondo quanto ci risulta, il colpo Adrien Rabiot è una pista fattibile per il calciomercato del Milan. Il giocatore piace molto ai rossoneri e c'è già stato un contatto per capire i costi dell'operazione. 'Tuttosport', in edicola questa mattina, fa il punto sul centrocampista francese.