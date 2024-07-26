Calciomercato Milan: la Roma vuole dare via Abraham, ma i rossoneri...

Tra i profili accostati al Milan nella sessione estiva di calciomercato c’è stato anche quello di Tammy Abraham, di cui è emerso un retroscena proprio nelle ultime ore. Dopo Alvaro Morata, infatti, il club rossonero sarebbe alla ricerca di un secondo attaccante, il suo numero ‘9’. Diversi i profili sondati, da Niclas Fullkrug a Armando Broja, tra cui è presente anche il centravanti della Roma. Tra tutti, però, l’inglese è forse quello che ha scaldato di meno i cuori della dirigenza del Diavolo, tanto che non ci sono stati contatti particolarmente approfonditi. E a questo proposito ci sarebbe un aggiornamento.