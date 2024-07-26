Calciomercato Milan: la Roma vuole dare via Abraham, ma i rossoneri...
Calciomercato Milan: la Roma vuole dare via Abraham, ma i rossoneri…

Stefania Palminteri
26 Luglio, 14:58 2024
La Roma non vorrebbe più Tammy Abraham e starebbe facendo di tutto per cederlo: intanto spunta un retroscena sul Milan a riguardo

Tra i profili accostati al Milan nella sessione estiva di calciomercato c’è stato anche quello di Tammy Abraham, di cui è emerso un retroscena proprio nelle ultime ore. Dopo Alvaro Morata, infatti, il club rossonero sarebbe alla ricerca di un secondo attaccante, il suo numero ‘9’. Diversi i profili sondati, da Niclas Fullkrug a Armando Broja, tra cui è presente anche il centravanti della Roma. Tra tutti, però, l’inglese è forse quello che ha scaldato di meno i cuori della dirigenza del Diavolo, tanto che non ci sono stati contatti particolarmente approfonditi. E a questo proposito ci sarebbe un aggiornamento.

Come riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero’, nell’edizione in edicola questa mattina, infatti, la Roma sarebbe intenzionato a cedere Tammy Abraham. Il possibile arrivo di Artem Dovbyk, su cui si sta concentrando la dirigenza dei giallorossi, sembra spingere lontano da Trigoria il centravanti inglese. A lui, però, si sarebbe avvicinato solamente il Milan, e al momento non avrebbe altre pretendenti. I rossoneri, per altro, hanno poi deciso di virare su altri obiettivi e questo fa sì che il ragazzo non abbia ad oggi una squadra a lui interessata.

