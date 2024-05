Calciomercato Milan: Camarda vicino al rinnovo con i rossoneri

Camarda Milan, in arrivo il rinnovo del contratto. Ecco tutti i dettagli del nuovo accordo con il club rossonero

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare del futuro di Francesco Camarda. Per settimana la situazione è rimasta in bilico, con il club rossonero che non riusciva a trovare un accordo con l’agente del calciatore che, contestualmente, veniva corteggiato dai top club europei.