Calciomercato Milan: ancora pressing su Abraham, si cerca la formula

Tammy Abraham è il nome scelto da Paulo Fonseca per affiancare Alvaro Morata nell'attacco rossonero. Il Milanvorrebbe prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto per verificarne la tenuta fisica. Visto il lungo stop della scorsa stagione, i rossoneri vogliono essere sicuri prima di procedere all'acquisto a titolo definitivo del giocatore. La Roma invece vorrebbe inserire delle clausole facili da soddisfare per attivare l'obbligo di riscatto.