Calciomercato Milan: anche un’altra italiana su Brassier

Il Milan potrebbe muoversi molto nella prossima sessione estiva di calciomercato: il Diavolo dovrà acquistare un difensore centrale che, in rosa, sostituisca Simon Kjær, il cui contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato. Sono stati tantissimi i nomi associati al Milan anche a gennaio con Buongiorno e Lacroix come primi candidati. Non solo, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma.