Calamai: “Sono d’accordo con Sacchi, Fonseca non ‘accende’ il Milan”

Luca Calamai ha scritto un lungo e interessante editoriale per Tuttomercatoweb. Il noto giornalista ha detto la sua anche sul Milan e sulla scelta del nuovo allenatore , che dovrebbe ricadere su Paulo Fonseca , tecnico in scadenza con il Lille. Non solo, Calamai ha parlato dell'importanza di Ibrahimovic sul calciomercato del Milan . Ecco il parere di Calamai.

"Condivido la tesi di Arrigo Sacchi, uno che conosce alla perfezione il mondo rossonero. Fonseca non è un tecnico che accende la fantasia del pianeta Milan. Sarebbe piaciuto di più un giovane emergente come De Zerbi, tanto per fare un esempio. Fonseca è una scelta di compromesso per una squadra che dovrà trovare velocemente una nuova identità tattica. Più di Fonseca sarà decisivo Ibra con le sue scelte di mercato. Zlatan deve trovare nuovi gol per la squadra rossonera".