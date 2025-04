Calamai: “Se il Milan perdesse in Coppa Italia con l’Inter, penso che…”

Luca Calamai è intervenuto nel suo Editoriale a Tuttomercatoweb.com in cui ha parlato del Milan e dell'Inter

"Il Milan ormai ha solo la Coppa Italia. Dovesse uscire in semifinale contro l’Inter non mi sorprenderei di veder saltare subito Conceicao. Che comunque non fa parte del futuro del Diavolo. Mi ha colpito il pareggio dell’Inter a Parma dopo il doppio vantaggio. Un piccolo campanello d’allarme che si spiega con la piacevole distrazione Champions. I nerazzurri hanno staccato troppo presto la spina al Tardini. E ora diventa ancora più intrigante la sfida scudetto con il Napoli che oggi sarà di scena a Bologna. Italiano contro Conte: spettacolo garantito".