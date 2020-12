Calabria: “Milan? Il mio obiettivo è continuare con questa maglia”

MILANO – Davide Calabria, intervistato da Sky Sport, ha parlato dei suoi obiettivi e del Milan. Ecco le sue parole all’emittente satellitare: “In questo momento siamo riusciti a far felice il mister, tutti diamo tutto per il compagno. Obiettivi? Io voglio continuare con questa maglia, ce l’ho addosso da quando sono bambino. Non riesco ad immaginarmi da altre parti. Voglio continuare così per arrivare anche a guadagnarmi un posto all’Europeo. Il mister? Ha creato un ottimo rapporto tra la squadra e lui“. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA