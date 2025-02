Bucciantini: “Il Milan ha problemi da mesi, non riesce a migliorare”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di ilposticipo.it e ha parlato delle italiane in Champions, citando anche il Milan

Marco Bucciantini ha parlato a ilposticipo .it in merito all'attuale momento delle italiane, tra cui il Milan:

“La percezione nasce nel momento in cui sono uscite Juve e Milan, che quindi rappresentano, nell’immaginario, il calcio italiano in Europa. Eppure ci sono dentro ancora Inter, Lazio, Roma e Fiorentina che nelle rispettive competizioni possono andare lontano e potrebbero perfino riuscire a vincere. Milan e Juve hanno problemi da tanti mesi e non riescono a migliorare. Questo fa impressione”.