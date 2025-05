Braida: “Se il Milan avrà bisogno di me sono qui, la squadra è forte”

Ariedo Braida è intervenuto ai microfoni di GR Parlamento in cui ha parlato della situazione ds in casa Milan

Ariedo Braida ha parlato a GR Parlamento, candidandosi anche per il ruolo di nuovo ds del Milan :

"Vedere il Milan in difficili acque mi dispiace, sarei pronto a dare una mano. Casting ds? L’esperienza è qualcosa che non si compra. Se hanno bisogno di me, sono qui. È mancata continuità. La squadra è forte, ma va perfezionata”.