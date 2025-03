Braida: “Il mercato di gennaio dovrebbe durare una settimana, il Milan…”

Ariedo Braida è intervenuto ai microfoni di La Stampa e ha parlato in un'intervista in merito al mercato invernale, citando il Milan

Ariedo Braida ha parlato in un'intervista a La Stampa in merito al calciomercato di gennaio, citando il Milan :

"Dovrebbe durare una settimana al massimo. A stagione in corso meno operazioni si fanno e meno errori si commettono, io la vedo così. Chi fa la differenza, salvo rarissime eccezioni, non si sposta. Ripenso al mio Milan e forse solo con Desailly siamo riusciti a prendere un elemento decisivo. C'è troppa pressione, i risultati sono troppo importanti a livello economico, le società tentano di rimediare ai precedenti errori. La percentuale di riuscita però è molto bassa. Programmare spesso rimane solo una parola. Se ti trovi a cercare 4-5 giocatori significa che in estate hai sbagliato troppo. Purtroppo ci si fa prendere la mano e un momento di crisi può influenzare. Spesso però a fine stagione ci si rende conto che era meglio risparmiare o dare fiducia a chi già c'era".